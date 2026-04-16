Эксперт Никифоров: до 100 вузов России подключатся к ЛаньGPT в 2027 году

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Первый ИИ-ассистент для работы с верифицированным учебным контентом ЛаньGPT успешно завершил пилотное тестирование и уже в следующем году может объединить на своей платформе до 100 российских вузов. Проект Edtech-компании «Лань» вышел на этап развертывания технологической готовности и с апреля доступен для внедрения, сообщил ТАСС генеральный директор Edtech-компании «Лань» Александр Никифоров.
«ЛаньGPT — это нейросеть нового поколения, основанная почти на миллионе верифицированных источников нашей электронной библиотечной системы. Пилотное тестирование с участием 20 вузов из разных регионов России и с различными образовательными профилями подтвердило востребованность сервиса как инструмента работы с проверенными знаниями. Итоги пилота и достигнутые показатели дают нам возможность переходить к масштабированию продукта, и сегодня мы уже ведем переговоры о подключении 10 вузов. По нашим прогнозам, в следующем полугодии к сервису могут присоединиться до 30 организаций, а в 2027 году — до 100 вузов», — сказал он.
Эксперт пояснил, что за время пилотного проекта нейросеть протестировали 6,5 тыс. пользователей, сервис обработал более 37 тыс. запросов. Команда провела комплексную проверку устойчивости системы, в том числе сценарии высокой нагрузки, характерные для образовательной среды, в частности, в период сессии. При разработке нейросети особое внимание уделялось инфраструктуре платформы: сервис работает на собственных вычислительных мощностях компании «Лань», размещенных на территории России.
По словам Никифорова, также было проведено двухэтапное исследование пользовательского опыта среди студентов, преподавателей и библиотекарей российских вузов. Его результаты показали, что чаще всего сервис использовался для поиска и изучения верифицированных источников по заданной теме (75% респондентов). На втором месте — анализ и структурирование информации (61%), затем следуют подготовка учебных материалов и написание текстов с нуля (по 28%), разработка методических материалов (17%), подготовка к занятиям и экзаменам (17%), генерация идей и гипотез (17%), а также уточнение терминов и определений (14%). Ключевым итогом пилотного тестирования стал вывод о том, что пользователи воспринимают ЛаньGPT как интеллектуальный интерфейс к академическим знаниям, добавил собеседник агентства.
Edtech-компания «Лань» — российский разработчик и поставщик современных образовательных IT-решений.