Умер бывший замминистра культуры, режиссер Есмухан Обаев

Ушел из жизни известный советский и казахстанский театральный режиссер, деятель искусств и профессор Есмухан Обаев, передает NUR.KZ со ссылкой на Минкультуры.

Источник: Nur.kz

Ему было 84 года.

Как сообщается на сайте Казахской национальной академии искусств имени Жургенова, Есмухан Несипбаевич Обаев был народным артистом Казахской ССР, заслуженным деятелем искусств и профессором.

В разные годы Обаев работал:

  • режиссером-постановщиком Казахского государственного театра драмы им. М. Ауэзова,

  • режиссером ТЮЗа им. Г. Мусрепова,

  • художественным руководителем и главным режиссером-постановщиком Семипалатинского Казахского драмтеатра им. Абая.

С 1994 по 1997 год он был заместителем министра культуры, Департамента культуры Министерства образования и культуры Республики Казахстан.

С 1997 по 2001 год — заместителем председателя Комитета культуры Министерства образования, культуры и здравоохранения Республики Казахстан.

С 2001 по 2013 год являлся художественным руководителем Казахского национального академического театра драмы имени М. О. Ауэзова.

С 2013 года преподавал в Казахской национальной академии искусств имени Т. Жургенова.

В качестве режиссера Обаев поставил более 50 спектаклей, среди которых:

  • «Абай» Ауэзова,

  • «Айман — Шолпан» Ауэзова,

  • «Ревизор» Гоголя,

  • «Цыганская серенада» Сапарбая,

  • «Не теряя надежды» Келимбетова,

  • «Балуан Шолак» Исабекова,

  • «Анна Каренина» Толстого.