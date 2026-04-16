Умер бывший замминистра культуры, режиссер Есмухан Обаев

Ему было 84 года.
Как сообщается на сайте Казахской национальной академии искусств имени Жургенова, Есмухан Несипбаевич Обаев был народным артистом Казахской ССР, заслуженным деятелем искусств и профессором.
В разные годы Обаев работал:
режиссером-постановщиком Казахского государственного театра драмы им. М. Ауэзова,
режиссером ТЮЗа им. Г. Мусрепова,
художественным руководителем и главным режиссером-постановщиком Семипалатинского Казахского драмтеатра им. Абая.
С 1994 по 1997 год он был заместителем министра культуры, Департамента культуры Министерства образования и культуры Республики Казахстан.
С 1997 по 2001 год — заместителем председателя Комитета культуры Министерства образования, культуры и здравоохранения Республики Казахстан.
С 2001 по 2013 год являлся художественным руководителем Казахского национального академического театра драмы имени М. О. Ауэзова.
С 2013 года преподавал в Казахской национальной академии искусств имени Т. Жургенова.
В качестве режиссера Обаев поставил более 50 спектаклей, среди которых:
«Абай» Ауэзова,
«Айман — Шолпан» Ауэзова,
«Ревизор» Гоголя,
«Цыганская серенада» Сапарбая,
«Не теряя надежды» Келимбетова,
«Балуан Шолак» Исабекова,
«Анна Каренина» Толстого.