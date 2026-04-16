Синоптик Позднякова: в Москве началась неделя дождей

В Москве наступила неделя дождей, ясной погоды в ближайшие дни не ожидается. Синоптик Позднякова рассказала о погоде на предстоящие 10 дней.

Дождь в Москве прекратится на следующей неделе, ближайшие 10 дней будут в основном пасмурными, сообщила aif.ru главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

«Что касается завершения осадков, то, скорее всего, они прекратятся только на следующей неделе. Текущие расчеты показывают, что на следующей неделе будет короткая пауза между осадками. Но ливневых дождей не предполагается», — сказала Позднякова.

По ее словам, в субботу, возможно, будет проглядывать солнце.

«Но пока погода будет облачная, с прояснениями. Яркого неба, как было в марте, пока не будет… Предстоящая суббота может быть с большим количеством осадков, которые будут носить летний характер, дожди будут теплые», — уточнила синоптик.

С воскресенья, 19 апреля, в Москве похолодает.

«Дожди там будут хотя и небольшие, но холодные, так как температурный фон будет где-то на 2−3 градуса ниже климатической нормы. Так что ясной солнечной погоды, как сейчас наблюдается на севере, в ближайшие 10 дней не прогнозируется», — резюмировала Позднякова.