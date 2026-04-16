FT: Би-би-си планирует сократить каждого 10-го сотрудника

ЛОНДОН, 16 апреля. /ТАСС/. Британская корпорация Би-би-си намерена сократить до 2 тыс. сотрудников. Об этом пишет газета Financial Times (FT).
Отмечается, что всего в Би-би-си работает около 21,5 тыс. человек. Таким образом, сокращения коснутся примерно каждого 10-го сотрудника.
Как пишет FT, подобная мера является частью планов корпорации по сокращению расходов в условиях «значительного финансового давления». Би-би-си также планирует ограничить расходы на подбор персонала, командировки и различные мероприятия.
25 марта Би-би-си сообщила, что ее новым генеральным директором станет бывший топ-менеджер американской компании Google Мэтт Бриттин. Его предшественник на должности Тим Дэйви объявил об отставке в 2025 году на фоне скандала с редактированием речи президента США Дональда Трампа. Американский лидер обвиняет британское СМИ в искажении его речи в передаче Panorama, вышедшей в эфир в октябре 2024 года. В ней выступление Трампа было смонтировано таким образом, что можно сделать вывод, будто он призывает захватить здание американского Конгресса, хотя на самом деле он говорил о необходимости выражать гражданскую позицию мирными средствами.