В Хабаровском крае браконьер с карабином и тепловизором добыл двух косуль

В Хабаровском крае полицейские задержали 34-летнего жителя Хабаровска, подозреваемого в незаконной охоте.
По данным управления уголовного розыска УМВД России по краю, мужчина в лесополосе возле села Владимировка района имени Лазо с использованием охотничьего карабина с тепловизионным прицелом добыл двух сибирских косуль.
Ущерб государственному охотничьему фонду оценён в 240 тысяч рублей.
На месте происшествия изъяты шкуры с головами и копытами животных, они переданы на ответственное хранение.
Установлено, что оружие находилось у мужчины на законных основаниях. При этом ранее он жил в районе имени Лазо и был знаком с местами обитания диких животных. По версии следствия, мясо косуль он впоследствии реализовал знакомой.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная охота». Ему грозит до двух лет лишения свободы. Избрана мера пресечения — подписка о невыезде.