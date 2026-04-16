В Хабаровском крае браконьер с карабином и тепловизором добыл двух косуль

Незаконная добыча в районе имени Лазо нанесла ущерб на 240 тысяч рублей.

В Хабаровском крае полицейские задержали 34-летнего жителя Хабаровска, подозреваемого в незаконной охоте.

По данным управления уголовного розыска УМВД России по краю, мужчина в лесополосе возле села Владимировка района имени Лазо с использованием охотничьего карабина с тепловизионным прицелом добыл двух сибирских косуль.

Ущерб государственному охотничьему фонду оценён в 240 тысяч рублей.

На месте происшествия изъяты шкуры с головами и копытами животных, они переданы на ответственное хранение.

Установлено, что оружие находилось у мужчины на законных основаниях. При этом ранее он жил в районе имени Лазо и был знаком с местами обитания диких животных. По версии следствия, мясо косуль он впоследствии реализовал знакомой.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная охота». Ему грозит до двух лет лишения свободы. Избрана мера пресечения — подписка о невыезде.