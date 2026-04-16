Минздрав разъяснил, кому положена бесплатная вакцинация от клещевого энцефалита

Вакцинация от клещевого энцефалита проводится за счет бюджета субъекта РФ только при наличии соответствующего постановления главного санитарного врача региона. В остальных случаях прививку можно сделать за свой счет. Об этом в четверг, 16 апреля, сообщили в пресс-службе Минздрава.