Минздрав разъяснил, кому положена бесплатная вакцинация от клещевого энцефалита

Вакцинация от клещевого энцефалита проводится за счет бюджета субъекта РФ только при наличии соответствующего постановления главного санитарного врача региона. В остальных случаях прививку можно сделать за свой счет. Об этом в четверг, 16 апреля, сообщили в пресс-службе Минздрава.
— Вакцинация против клещевого вирусного энцефалита входит в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям и показана жителям эндемичных регионов, гражданам, выезжающим на такие территории, а также лицам, представляющим отдельные профессии, например, специалистам по лесозаготовке, сельскохозяйственной промышленности, геологам и другим, — цитирует сообщение ведомства ТАСС.
Если постановления нет, граждане могут самостоятельно обратиться в лицензированные медицинские организации и сделать прививку за свой счет.
Ранее невролог Екатерина Демьяновская подробно рассказала об опасности клещевого энцефалита. Заболевание имеет высокий риск тяжелых осложнений и даже инвалидности.
