В Госдуме хотят бесплатно кормить школьников из малоимущих семей

Сейчас бесплатно питание получают только младшие школьники.

Источник: Комсомольская правда

Бесплатное питание должны получать все школьники из малоимущих семей, а также учащиеся, получающие среднее профессиональное образование. С таким предложением выступили депутаты Госдумы Сергей Миронов и Яна Лантратова.

Авторы инициативы напомнили, что сейчас бесплатное питание получают только учащиеся 1−4 классов, более старшие дети получают льготы выборочно и в зависимости от того, в каком регионе они проживают.

Миронов и Лантратова предложили кормить бесплатно в учебном заведении детей и подростков, среднедушевой доход семей которых «не превышает двукратной величины прожиточного минимума, установленной в субъекте РФ по месту жительства».

Ранее в России предложили ввести стандарт здорового питания для всех школ и детских садов страны. Речь о том, чтобы на федеральном уровне законодательно установить нормативы состава рациона при организации закупок. Речь идет о школах, детских садах и организациях, которые кормят студентов в вузах.