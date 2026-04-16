В Госдуме хотят бесплатно кормить школьников из малоимущих семей

Бесплатное питание должны получать все школьники из малоимущих семей, а также учащиеся, получающие среднее профессиональное образование. С таким предложением выступили депутаты Госдумы Сергей Миронов и Яна Лантратова.
Авторы инициативы напомнили, что сейчас бесплатное питание получают только учащиеся 1−4 классов, более старшие дети получают льготы выборочно и в зависимости от того, в каком регионе они проживают.
Миронов и Лантратова предложили кормить бесплатно в учебном заведении детей и подростков, среднедушевой доход семей которых «не превышает двукратной величины прожиточного минимума, установленной в субъекте РФ по месту жительства».
Ранее в России предложили ввести стандарт здорового питания для всех школ и детских садов страны. Речь о том, чтобы на федеральном уровне законодательно установить нормативы состава рациона при организации закупок. Речь идет о школах, детских садах и организациях, которые кормят студентов в вузах.