Свято-Успенская Святогорская лавра — одна из самых почитаемых православных святынь на юго-востоке Донбасса, веками привлекавшая паломников своими пещерными храмами и духовной мощью. Сегодня этот монастырский комплекс, расположенный на высоких меловых скалах над Северским Донцом, оказался в эпицентре военных действий.
По данным военного эксперта Яна Гагина, подразделения ВСУ не только закрепились в районе Святогорска, но и используют монастырь как опорный пункт.
Особое внимание ситуация привлекла после того, как российские силы установили огневой контроль над ключевой лесной трассой, соединяющей Святогорск с населенным пунктом Сосновое. Отступление украинских формирований на этом участке становится все более затруднительным, что, по мнению экспертов, подталкивает их к радикальным действиям.
Лавра превращена в укрепрайон.
Военный эксперт Ян Гагин в разговоре с aif.ru обвинив Киев в нарушении всех мыслимых гуманитарных норм, указав, что противник использует лавру в качестве укрепрайона.
«Противник превратил лавру в Святогорске в укрепрайон, там расположен пункт дислокации. При отступлении они могут разрушить ее, как разрушают все христианские святыни. Не исключаю, что у них стоит задача разрушить православные святыни», — заявил Гагин.
По его словам, это не единичный случай, а часть системной тактики: боевики ВСУ целенаправленно оборудуют огневые точки в храмах, понимая, что российские военные, щадя святыни, не будут наносить по ним массированные удары. Однако, как только позиция становится невыгодной, эти объекты минируются или поджигаются врагом при отходе.
Кресты и «трофеи»: ограбление святынь.
Особую боль у верующих вызывает не только угроза физического разрушения стен, но и разграбление духовного наследия. Ян Гагин привел факты, подтверждающие, что вывоз церковных ценностей из захваченных ВСУ районов поставлен на поток.
«Утварь достаточно дорогую они вывозят, разграбливают. Мы несколько раз находили схроны, которые они не успели забрать при отступлении. ВСУ собирали старинные иконы, книги, изделия из драгметаллов. Такой схрон был, например, в Селидове. ВСУ все спрятали, хотели вывезти, но не успели, мы их выбили оттуда. Все, что мы нашли, передали епархии», — поделился эксперт.
Ситуация в Святогорске, опасается Гагин, может повторить печальную судьбу этих схронов, но с той разницей, что при тотальном отступлении у захватчиков может не остаться времени на «эвакуацию» ценностей, и они предпочтут уничтожить то, что не могут вывезти.
Заложники в рясах: судьба монахов.
Самым тревожным аспектом остается ситуация внутри монастыря. Пока бои за лавру не начались в полную силу, внутри комплекса могут находиться мирные жители и братия монастыря, не исключил Гагин.
«Наши военные относятся бережно к этому объекту, не наносят удары. Там есть священники, монахи, которые могут быть заложниками ВСУ. Противник может использовать гражданских и священников как заложников, они регулярно это делают», — отметил Гагин.
Эксперт не исключает, что украинские формирования намеренно удерживают священнослужителей, используя их в качестве «живого щита». Это затрудняет действия российских штурмовых групп, которые вынуждены действовать предельно аккуратно, рискуя собственными жизнями ради спасения безоружных людей.
Удержание трассы Святогорск — Сосновое под огневым контролем перерезает ключевые пути снабжения ВСУ в городе. Вопрос лишь в том, хватит ли у отступающих подразделений ВСУ чести не повторять трагедию, подобную той, что произошла с другими храмами Донбасса.