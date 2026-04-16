В Красноярске 21-летний байкер-бесправник выпил и упал с мотоцикла

В Красноярске инспекторы полка ДПС задержали 21-летнего местного жителя, который управлял мотоциклом, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщили в пресс-службе полка ДПС. По информации ведомства, юный байкер ехал по улице Машиностроителей в Ленинском районе краевого центра. В какой-то момент молодой человек не справился с управлением и упал со своего мотоцикла. Прибывшие на место ДТП дорожные полицейские заподозрили, что мотоциклист находится в нетрезвом состоянии. У юноши отсутствовали какие-либо документы на мотоцикл, не было мотошлема и водительского удостоверения. После ДТП ему потребовалась помощь медиков. Инспекторы ДПС провели освидетельствование, показания алкотестера составили 0,78 мг/л. В отношении правонарушителя составили несколько административных материалов, общая сумма штрафов составила 2,8 тысячи рублей. Суд приговорил его к 10 суткам административного ареста, мотоцикл помещен на спецстоянку.