Как бизнес участвует в формировании пенсий сотрудников

Особенности новой пенсионной системы
Новая пенсионная система, направленная на создание дополнительной финансовой устойчивости граждан в долгосрочной перспективе, особенно для молодых специалистов, имеет ряд ключевых особенностей.
Три источника будущей пенсии
С введением обязательного пенсионного взноса (ОПВР) пенсионная система опирается на три уровня:
государственная базовая выплата;
личные накопления в Едином накопительном пенсионном фонде (ЕНПФ);
условно-накопительный компонент за счёт работодателя.
Такой подход позволяет распределить риски и повысить стабильность пенсионных выплат.
Кому это особенно важно
Новая система имеет особое значение для граждан, родившихся после 1 января 1975 года. Для них будущая пенсия в большей степени зависит от регулярности отчислений и участия в накопительной системе.
Введение дополнительного компонента должно обеспечить пожизненные выплаты и снизить риски недостаточности пенсионных накоплений.
Поэтапное увеличение ставки
Система внедряется постепенно, чтобы снизить нагрузку на бизнес:
в 2026 году ставка составляет 3,5% от дохода работника;
к 2028 году она достигнет 5%.
Такой подход даёт работодателям время адаптироваться к новым условиям.
Первые результаты
Эффективность механизма уже подтверждается текущими показателями:
по состоянию на 1 апреля 2026 года дополнительными пенсионными правами охвачены 5,8 млн работников;
с начала года перечислено 951 млрд тенге.
Это свидетельствует о масштабности внедрения и активном участии бизнеса.
Баланс интересов государства и бизнеса
При внедрении ОПВР учтены интересы работодателей. Расходы на такие взносы:
относятся на вычеты из налогооблагаемого дохода;
стимулируют компании к прозрачной социальной политике;
способствуют повышению социальной ответственности бизнеса.
В результате новая модель формирует более устойчивую пенсионную систему, сохраняя баланс между интересами работников и работодателей.