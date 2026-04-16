Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Как бизнес участвует в формировании пенсий сотрудников

В Казахстане продолжается развитие пенсионной системы, где ключевым инструментом стал новый компонент — обязательные пенсионные взносы работодателя (ОПВР).

Источник: DKNews.kz

Особенности новой пенсионной системы

Новая пенсионная система, направленная на создание дополнительной финансовой устойчивости граждан в долгосрочной перспективе, особенно для молодых специалистов, имеет ряд ключевых особенностей.

Три источника будущей пенсии

С введением обязательного пенсионного взноса (ОПВР) пенсионная система опирается на три уровня:

  • государственная базовая выплата;

  • личные накопления в Едином накопительном пенсионном фонде (ЕНПФ);

  • условно-накопительный компонент за счёт работодателя.

Такой подход позволяет распределить риски и повысить стабильность пенсионных выплат.

Кому это особенно важно

Новая система имеет особое значение для граждан, родившихся после 1 января 1975 года. Для них будущая пенсия в большей степени зависит от регулярности отчислений и участия в накопительной системе.

Введение дополнительного компонента должно обеспечить пожизненные выплаты и снизить риски недостаточности пенсионных накоплений.

Поэтапное увеличение ставки

Система внедряется постепенно, чтобы снизить нагрузку на бизнес:

  • в 2026 году ставка составляет 3,5% от дохода работника;

  • к 2028 году она достигнет 5%.

Такой подход даёт работодателям время адаптироваться к новым условиям.

Первые результаты

Эффективность механизма уже подтверждается текущими показателями:

  • по состоянию на 1 апреля 2026 года дополнительными пенсионными правами охвачены 5,8 млн работников;

  • с начала года перечислено 951 млрд тенге.

Это свидетельствует о масштабности внедрения и активном участии бизнеса.

Баланс интересов государства и бизнеса

При внедрении ОПВР учтены интересы работодателей. Расходы на такие взносы:

  • относятся на вычеты из налогооблагаемого дохода;

  • стимулируют компании к прозрачной социальной политике;

  • способствуют повышению социальной ответственности бизнеса.

В результате новая модель формирует более устойчивую пенсионную систему, сохраняя баланс между интересами работников и работодателей.