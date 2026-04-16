В Ачинске мужчина избил в подъезде подростка железной ложкой для обуви

В Красноярском крае полицейские выясняют обстоятельства травмирования 13-летнего подростка.
В пресс-службе краевого МВД рассказали, что накануне в медицинское учреждение Ачинска обратился школьник с телесными повреждениями. После оказания помощи медики отпустили мальчика домой.
Полицейские опросили подростка и выяснили, что травмы ему причинил незнакомый мужчина металлической ложкой для обуви.
«Также с заявлением в полицию в этот же вечер обратилась 46-летняя женщина. Она пояснила правоохранителям, что ее сын с друзьями находились в подъезде многоквартирного жилого дома, где встретили ранее не известного им мужчину. Гражданин, решив прогнать несовершеннолетних, взял металлическую ложку для обуви и, догнав одного из ребят, начал наносить ему удары», — рассказали в пресс-службе.
Сейчас сотрудники полиции ищут мужчину, а также устанавливают все обстоятельства произошедшего. В региональном Следкоме пояснили, что уже возбуждено уголовное дело о хулиганстве.
Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.