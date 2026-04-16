На юге Красноярского края после зимней спячки проснулись бурундуки

В национальном парке «Шушенский бор» на юге Красноярского края после зимней спячки начали просыпаться бурундуки. Как сообщает пресс-служба, первого зверька заметили 8 апреля в Горном кластере.
На кадрах, полученных специалистами, видно, что бурундук ещё не полностью перелинял — шкурка выглядит выцветшей и тусклой.
С выпадением первого снега эти зверьки залегают в спячку, а просыпаются, когда снег тает и становится теплее. Зимой они иногда ненадолго просыпаются, чтобы перекусить запасами из своих подземных кладовых. Окончательно бурундуки выбираются из нор к концу активного снеготаяния.
Проснувшись, они активно кормятся, чтобы восполнить нехватку витаминов. В этот период они едят молодую зелень, древесные почки, побеги, семена и насекомых. К лету рацион меняется на ягоды и грибы, но в Горном кластере «Шушенского бора» главное лакомство для них — кедровые орешки.
Ранее, в конце марта, специалисты фиксировали пробуждение бурундуков в национальном парке «Красноярские Столбы». Тогда зверька заметили на Восточном входе. По старой примете, на «Столбах» пробуждение бурундуков означает, что наступила весна и из берлог вышли медведи, однако научного подтверждения этому нет.
