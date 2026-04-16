РИА Новости: Правительство рекомендовало повысить долю оклада в зарплате врачей

Правительство РФ совместно с работодателями и профсоюзами рекомендовало устанавливать оклад работников сферы здравоохранения в размере не менее 50 процентов от общей суммы зарплаты. Об этом свидетельствуют документы, имеющиеся в распоряжении РИА Новости.
Согласно рекомендациям, доля оклада в структуре дохода должна составлять минимум половину без учета компенсационных выплат. При этом уровень зарплаты должен сохраняться не ниже прошлогоднего дохода. Меры направлены на сохранение кадрового потенциала, повышение престижности работы в медицине и снижение дифференциации оплаты труда внутри региона.
Для медицинских сотрудников, работающих во вредных или опасных условиях, повышение зарплаты должно производиться минимум на четыре процента от оклада, установленного для работы в нормальных условиях, говорится в материале.
Еще в декабре вице-спикер Государственной думы Борис Чернышов предложил ввести ежегодную 13-ю зарплату для медицинских и педагогических работников. В обращении на имя министра труда Антона Котякова парламентарий предложил установить для сотрудников государственных и муниципальных учреждений здравоохранения и образования гарантированную выплату в размере не менее одного среднемесячного оклада по итогам года.