РИА Новости: Правительство рекомендовало повысить долю оклада в зарплате врачей

Еще в декабре вице-спикер Государственной думы Борис Чернышов предложил ввести ежегодную 13-ю зарплату для медицинских и педагогических работников. В обращении на имя министра труда Антона Котякова парламентарий предложил установить для сотрудников государственных и муниципальных учреждений здравоохранения и образования гарантированную выплату в размере не менее одного среднемесячного оклада по итогам года.