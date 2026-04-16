За омскими охотниками будут следить с помощью квадрокоптеров и тепловизоров

«Уважаемые охотники! С 16 апреля стартует в Омской области весенняя охота на селезней с живой подсадной уткой. Предупреждаем, что Управление по охране животного мира усилило контроль — при слежке за охотниками отныне используются квадрокоптеры и тепловизоры. Инспекторы уже в рейдах!», — говорится в сообщении БУ Омской области «Управление по охране животного мира» в соцсети «ВКонтакте».