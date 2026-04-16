За омскими охотниками будут следить с помощью квадрокоптеров и тепловизоров

Предупреждение об усилении контроля за людьми с законным оружием, выпустило Управление по охране животного мира Омской области.

Источник: Комсомольская правда

Новый вид контроля за омскими охотниками осваивает Управление по охране животного мира Омской области. Теперь за добытчиками птицы и зверя будут следить с помощью квадрокоптеров и тепловизоров.

«Уважаемые охотники! С 16 апреля стартует в Омской области весенняя охота на селезней с живой подсадной уткой. Предупреждаем, что Управление по охране животного мира усилило контроль — при слежке за охотниками отныне используются квадрокоптеры и тепловизоры. Инспекторы уже в рейдах!», — говорится в сообщении БУ Омской области «Управление по охране животного мира» в соцсети «ВКонтакте».

Также в ведомстве напомнили омских охотникам, что в течение 20 дней после окончания сезона им необходимо сдать сведения о добыче.