В Красноярске стартовал капитальный ремонт фасадов 57 многоэтажек

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске подрядные организации приступили к капитальному ремонту фасадов 57 многоквартирных домов.

В настоящее время на 31 объекте ведется установка строительных лесов, а по 13 адресам уже начались основные работы. Среди них — дома на улицах Партизана Железняка, Горького, проспекте имени газеты «Красноярский рабочий», а также в переулке Водометном.

Особое внимание уделяется энергоэффективности: например, на улице Партизана Железняка устанавливают навесные фасады, которые улучшат теплоизоляцию зданий. На проспекте «Красноярский рабочий», 102 ведется утепление дворовой части здания с последующим сохранением исторического облика фасада со стороны улицы.

Отдельно отмечается ремонт объектов культурного наследия — домов на улице Обороны и улице Ленина. Для их восстановления привлечены дополнительные бюджетные средства, так как стоимость работ превышает стандартные лимиты, сообщили в городской администрации.