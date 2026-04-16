ВC США сообщили о гибели троих человек из-за удара по судну наркоторговцев

Напомним, 13 апреля Южное командование ВС США проинформировало, что американские военные нанесли удары по двум судам в Тихом океане. В сообщении говорилось, что, согласно информации разведки, они якобы использовались террористическими организациями для перевозки наркотиков. В результате одной из атак погибли мужчины, при втором ударе были убиты три человека. Ещё одно лицо на первом судне выжило. После атаки его начали искать.