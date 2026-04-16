ВC США сообщили о гибели троих человек из-за удара по судну наркоторговцев

По меньшей мере три человека погибли в восточной части Тихого океана в результате удара американских военных по судну, которое якобы использовали наркоторговцы, заявили в Южном командовании Вооружённых сил США (SOUTHCOM).
«По приказу главы Южного командования Фрэнсиса Донована объединенная оперативная группа “Южное копье” нанесла 15 апреля летальный удар по судну», — уточнило войсковое объединение на своей странице в социальной сети Х*.
В SOUTHCOM уточнили, что цель двигалась вдоль маршрутов контрабанды наркотиков.
Напомним, 13 апреля Южное командование ВС США проинформировало, что американские военные нанесли удары по двум судам в Тихом океане. В сообщении говорилось, что, согласно информации разведки, они якобы использовались террористическими организациями для перевозки наркотиков. В результате одной из атак погибли мужчины, при втором ударе были убиты три человека. Ещё одно лицо на первом судне выжило. После атаки его начали искать.
14 апреля SOUTHCOM сообщило, что удару американских военных в Тихом океане подверглось ещё одно судно, предположительно связанное с незаконным оборотом наркотиков. Жертвами атаки стали четыре человека.
* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.