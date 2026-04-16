Актер Сергей Никоненко: Крым для меня — родной дом

«Для меня Крым — все равно, что мой родной в Москве переулок Сивцев Вражек и дом 44 в этом переулке, в котором я родился и в котором живу и не меняю прописки. И в Крыму, я, в общем-то, родился как артист», — рассказывал Никоненко на пресс-конференции в Симферополе двумя годами раньше.
Первую свою роль в кино знаменитый актер сыграл в картине «Сердце не прощает», снятой в 1961 году на Ялтинской киностудии. По словам Никоненко, во время съемок этого фильма он познакомился и крепко подружился с артистами Зоей Федоровой и Михаилом Пуговкиным.
Но это было «пробой пера», признается артист. Настоящую школу актерского мастерства Никоненко прошел в Севастополе у своего учителя Сергея Герасимова в фильме «Люди и звери».
«На Графской пристани это случилось в 1961 году: Герасимов отменил смену, потому что молодой артист Никоненко, который перешел к нему на второй курс, не мог работать — перегорел. Я хотел всех удивить, какой я гениальный и талантливый, но как выразился сам Герасимов: “замучил роль до кровавых мозолей”. Но на второй день вечером он меня позвал на репетицию, которая все поправила», — поделился воспоминаниями актер.
Кроме того, по словам Никоненко, в Крыму он подружился с Евгенией Жигуленко — Героем Советского Союза, командиром звена гвардейского ночного бомбардировочного авиационного полка. Жигуленко была одной из легендарных летчиц, которых немецкие солдаты прозвали «ночными ведьмами». В 1970-х годах артист помогал ей поступить во ВГИК — Всероссийский государственный университет кинематографии имени Герасимова.
«Ей уже было за 50, но она закончила ВГИК, получила диплом и сняла картину о своих однополчанах», — добавил Никоненко.