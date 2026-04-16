Актер Сергей Никоненко: Крым для меня — родной дом

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр — РИА Новости Крым. Народный артист России Сергей Никоненко празднует 85-летие. В интервью он признался, что считает Крым родным домом, где он «родился» как актер.

Источник: РИА "Новости"

«Для меня Крым — все равно, что мой родной в Москве переулок Сивцев Вражек и дом 44 в этом переулке, в котором я родился и в котором живу и не меняю прописки. И в Крыму, я, в общем-то, родился как артист», — рассказывал Никоненко на пресс-конференции в Симферополе двумя годами раньше.

Первую свою роль в кино знаменитый актер сыграл в картине «Сердце не прощает», снятой в 1961 году на Ялтинской киностудии. По словам Никоненко, во время съемок этого фильма он познакомился и крепко подружился с артистами Зоей Федоровой и Михаилом Пуговкиным.

Но это было «пробой пера», признается артист. Настоящую школу актерского мастерства Никоненко прошел в Севастополе у своего учителя Сергея Герасимова в фильме «Люди и звери».

«На Графской пристани это случилось в 1961 году: Герасимов отменил смену, потому что молодой артист Никоненко, который перешел к нему на второй курс, не мог работать — перегорел. Я хотел всех удивить, какой я гениальный и талантливый, но как выразился сам Герасимов: “замучил роль до кровавых мозолей”. Но на второй день вечером он меня позвал на репетицию, которая все поправила», — поделился воспоминаниями актер.

Кроме того, по словам Никоненко, в Крыму он подружился с Евгенией Жигуленко — Героем Советского Союза, командиром звена гвардейского ночного бомбардировочного авиационного полка. Жигуленко была одной из легендарных летчиц, которых немецкие солдаты прозвали «ночными ведьмами». В 1970-х годах артист помогал ей поступить во ВГИК — Всероссийский государственный университет кинематографии имени Герасимова.

«Ей уже было за 50, но она закончила ВГИК, получила диплом и сняла картину о своих однополчанах», — добавил Никоненко.

Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше