Осуждённые из Хабаровского края поедут на всероссийский конкурс звонарей

В 13-й колонии, что под Хабаровском, осужденные по тяжким статьям освоили мастерство колокольного звона. Перезвоны и благовест настолько хорошо зазвучали в тюремном храме, что руководство УФСИН приняло решение отправить все видеозаписи исполнения в ближайшее время на конкурс колокольного звона, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на «Вести -Хабаровск». Это совместный проект Русской Православной Церкви и УФСИН.
В колонии рассказали, что многие заключенные и на свободе иногда бывали в храмах, но никто из них не поднимался на колокольню. А тут они начали осваивать искусство колокольного звона.
Недавно к ним приехала самый известный на Дальнем Востоке звонарь, которая профессионально преподала уроки мастерства заключенным. Она отметила, что они очень хорошие ученики.
А начальник отдела по воспитательной работе УФСИН по Хабаровскому краю отметил, что те, кто занялся колокольным звоном и преуспел в этом, встали на путь исправления. А это главное.