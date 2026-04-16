Осуждённые из Хабаровского края поедут на всероссийский конкурс звонарей

В 13-й колонии, что под Хабаровском, осужденные по тяжким статьям освоили мастерство колокольного звона. Перезвоны и благовест настолько хорошо зазвучали в тюремном храме, что руководство УФСИН приняло решение отправить все видеозаписи исполнения в ближайшее время на конкурс колокольного звона, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на «Вести -Хабаровск». Это совместный проект Русской Православной Церкви и УФСИН.