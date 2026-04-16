Осуждённые из Хабаровского края поедут на всероссийский конкурс звонарей

В колонии строго режима они научились искусству колокольного звона.

Источник: Хабаровский край сегодня

В 13-й колонии, что под Хабаровском, осужденные по тяжким статьям освоили мастерство колокольного звона. Перезвоны и благовест настолько хорошо зазвучали в тюремном храме, что руководство УФСИН приняло решение отправить все видеозаписи исполнения в ближайшее время на конкурс колокольного звона, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на «Вести -Хабаровск». Это совместный проект Русской Православной Церкви и УФСИН.

В колонии рассказали, что многие заключенные и на свободе иногда бывали в храмах, но никто из них не поднимался на колокольню. А тут они начали осваивать искусство колокольного звона.

Недавно к ним приехала самый известный на Дальнем Востоке звонарь, которая профессионально преподала уроки мастерства заключенным. Она отметила, что они очень хорошие ученики.

А начальник отдела по воспитательной работе УФСИН по Хабаровскому краю отметил, что те, кто занялся колокольным звоном и преуспел в этом, встали на путь исправления. А это главное.