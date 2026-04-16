В Красноярске нашли подрядчика для кинотеатра «Мечта»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске определен подрядчик для разработки проекта реконструкции неиспользуемой части детского кинотеатра «Мечта». Контракт стоимостью около 17,3 млн рублей заключен с АО «Гражданпроект».
Согласно планам, в здании появится современная киношкола для детей. На первом этаже разместят фойе, презентационный зал на 40 человек и учебную аудиторию для занятий актерским мастерством. Второй этаж отведут под специализированные классы для обучения операторскому искусству, монтажу, режиссуре и сценарному мастерству, а также оборудуют студию звукозаписи и серверную, сообщили в городской администрации.
Проект также предусматривает благоустройство прилегающей территории с учетом ранее разработанной архитектурной концепции. Завершить подготовку проектной документации планируется к 30 ноября 2026 года.