В Красноярске нашли подрядчика для кинотеатра «Мечта»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске определен подрядчик для разработки проекта реконструкции неиспользуемой части детского кинотеатра «Мечта». Контракт стоимостью около 17,3 млн рублей заключен с АО «Гражданпроект».

Согласно планам, в здании появится современная киношкола для детей. На первом этаже разместят фойе, презентационный зал на 40 человек и учебную аудиторию для занятий актерским мастерством. Второй этаж отведут под специализированные классы для обучения операторскому искусству, монтажу, режиссуре и сценарному мастерству, а также оборудуют студию звукозаписи и серверную, сообщили в городской администрации.

Проект также предусматривает благоустройство прилегающей территории с учетом ранее разработанной архитектурной концепции. Завершить подготовку проектной документации планируется к 30 ноября 2026 года.