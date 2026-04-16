Молодая омичка зашла в туалет и украла там телефон за 110 тысяч рублей

Омская полиция разыскивает девушку, подозреваемую в краже телефона стоимостью 110 тысяч рублей. Как сообщает пресс-служба ведомства, к стражам порядка обратилась омичка, которая сообщила, что лишилась гаджета в туалете одной из кофеен на проспекте Карла Маркса 5 апреля 2026 года.
Она оставила смартфон на сушке для рук и забыла забрать. Когда вернулась, телефона уже не было. Всё произошло около половины десятого вечера.
В результате розыскных мероприятий полиции удалось найти запись с камер наблюдения, на которые попала предполагаемая похитительница. Кадр из видео опубликован на официальных ресурсах полиции. Саму девушку, которая совершила кражу, и тех, кто её узнал, просят сообщить в полицию.