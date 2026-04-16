На дорогах Башкирии проходят сплошные проверки

Проверочные мероприятия проходят в целях повышения уровня безопасности пассажирских перевозок, а также для снижения уровня аварийности, сообщили в региональной госавтоинспекции.
В рамках мероприятий сотрудники ГАИ Уфы и другие заинтересованные ведомства проверяют наличие и соответствие всей необходимой документации, в том числе проверке подвергаются иностранные водительские удостоверения и разрешающая деятельность на территории России документация.
Особое внимание уделяется детским перевозкам и школьным автобусам в рамках социальной кампании «Не губи ребенка — пристигни!». В то же время проходят проверки в рамках профилактического мероприятия «Грузовой автомобиль». В ходе него проверяется техническое состояние грузового транспорта в соответствии с установленными требованиями, а также вся необходимая сопроводительная документация.