Красноярский край готовит к лету новые объекты и туристические маршруты

Согласно статистике, с каждым годом интерес к Красноярскому краю растет: если в 2023 году было зафиксировано увеличение туристического потока на 5%, то в 2024 году этот показатель вырос почти до 12%. К 2030 году туристический поток должен вырасти на 60% по отношению к 2023 году. Более привлекательным для туристов регион делает развитая транспортная инфраструктура. Аэропорт «Красноярск» вошел в топ-10 самых удобных воздушных гаваней страны по версии Forbes.