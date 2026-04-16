Красноярский край готовит к лету новые объекты и туристические маршруты

В Москве состоялось заседание правительственной комиссии по развитию туризма в РФ под председательством заместителя председателя правительства России Дмитрия Чернышенко. В работе принял участие губернатор Красноярского края Михаил Котюков. Участники обсудили степень готовности регионов к летнему туристическому сезону.
Открывая заседание, вице-премьер отметил, что по итогам нацпроекта «Туризм и гостеприимство» достигнуты основные показатели: доля туризма в ВВП составила 3,1%, объем экспорта туруслуг — 8,75 млрд долларов, что почти на 20% больше показателя предыдущего года. Количество классифицированных номеров — более 1 млн. По сравнению с 2024 годом число въездных турпоездок в 2025 году выросло на 13% — это порядка 5,8 млн иностранных туристов. Число турпоездок по стране превысило показатели на 4,1%.
Красноярский край продолжает активно участвовать в реализации нацпроекта. В этом году регион получит из федерального бюджета 239,5 млн рублей. Средства направят, в том числе, на поддержку общественных инициатив в сфере туризма, а также на создание модульных объектов гостиничного типа в Большемуртинско-Сухобузимском муниципальном округе. Одним из приоритетов развития туристической сферы в регионе станет внедрение принципа семейноцентричности: особое внимание уделят созданию на базах отдыха семейных номеров, внедрению специального сервиса и услуг на туробъектах.
Развитие одного из ключевых и популярных видов отдыха в крае — речного туризма — получит продолжение. С началом навигации на Енисее в полную силу заработает новый прогулочный маршрут Красноярск — Дивногорск с осмотром Красноярской ГЭС на скоростном судне на подводных крыльях «ВосходЪ». А уже 4 июня четырехпалубный теплоход «Максим Горький» вновь отправится по маршрутам до Енисейска и Дудинки. В навигацию 2026 года продолжит работу и прогулочный катамаран на электротяге «ЭкоходЪ».
В части экотуризма в 2026 году нацпарки «Красноярские Столбы» и «Шушенский бор» получили субсидии в размере более 40 млн рублей на развитие туристической инфраструктуры.
В этом году на карте края появятся новые точки притяжения: в Красноярске — лестница на Караульной горе, многофункциональный центр на Николаевской сопке и парк-музей освоения Севера на острове Молокова; а также ряд современных объектов в Балахтинско-Новоселовском и Шарыповском муниципальных округах, Минусинске и Сосновоборске. Также ведется проектирование гостиниц в Красноярске, которые получили поддержку в рамках программы льготного кредитования нацпроекта «Туризм и гостеприимство».
Согласно статистике, с каждым годом интерес к Красноярскому краю растет: если в 2023 году было зафиксировано увеличение туристического потока на 5%, то в 2024 году этот показатель вырос почти до 12%. К 2030 году туристический поток должен вырасти на 60% по отношению к 2023 году. Более привлекательным для туристов регион делает развитая транспортная инфраструктура. Аэропорт «Красноярск» вошел в топ-10 самых удобных воздушных гаваней страны по версии Forbes.
В Управлении пресс-службы губернатора сообщили, что Михаил Котюков пригласил коллег в Красноярск, где осенью пройдет Всероссийский форум гостеприимства. Одной из ключевых тем может стать подведение итогов летнего туристического сезона.
Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.