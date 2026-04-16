Учительница математики спасла учеников во время нападения на школу в Турции: она закрыла детей телом

Днем 15 апреля в Турции 16-летний подросток открыл стрельбу в учебном заведении. Он пришел в школу с пистолетами. Одной из жертв нападавшего стала учительница математики. Она закрыла своим телом учеников, чем спасла им жизнь. О героическом поступке женщины оповестил телеканал Ahaber.