Учительница математики спасла учеников во время нападения на школу в Турции: она закрыла детей телом

Днем 15 апреля в Турции 16-летний подросток открыл стрельбу в учебном заведении. Он пришел в школу с пистолетами. Одной из жертв нападавшего стала учительница математики. Она закрыла своим телом учеников, чем спасла им жизнь. О героическом поступке женщины оповестил телеканал Ahaber.
Всего при стрельбе в Кахраманмараше погибло десять человек. В их числе педагоги, ученики и работники учебного заведения.
«В результате нападения на школу умерла учительница математики Айла Кара, которая защищала учеников от стрелявшего», — уведомил телеканал.
На место ЧП оперативно прибыли генпрокурор и следователи. Власти Турции после происшествия ввели запрет на публикацию неофициальной информации о стрельбе. Ограничительные меры приняты в интересах следствия. Все СМИ призвали строго соблюдать конфиденциальность расследования.