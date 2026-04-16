Учительница математики спасла учеников во время нападения на школу в Турции: она закрыла детей телом

Ahaber: учительница закрыла собой учеников при стрельбе в турецкой школе.

Источник: Комсомольская правда

Днем 15 апреля в Турции 16-летний подросток открыл стрельбу в учебном заведении. Он пришел в школу с пистолетами. Одной из жертв нападавшего стала учительница математики. Она закрыла своим телом учеников, чем спасла им жизнь. О героическом поступке женщины оповестил телеканал Ahaber.

Всего при стрельбе в Кахраманмараше погибло десять человек. В их числе педагоги, ученики и работники учебного заведения.

«В результате нападения на школу умерла учительница математики Айла Кара, которая защищала учеников от стрелявшего», — уведомил телеканал.

На место ЧП оперативно прибыли генпрокурор и следователи. Власти Турции после происшествия ввели запрет на публикацию неофициальной информации о стрельбе. Ограничительные меры приняты в интересах следствия. Все СМИ призвали строго соблюдать конфиденциальность расследования.