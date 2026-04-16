В Хабаровске пустят дополнительные троллейбусы в Родительский день

В Хабаровске в Родительский день, 21 апреля, на линию выйдут дополнительные троллейбусы с автономным ходом. Их запустят, чтобы горожанам было проще добраться до Нового Матвеевского кладбища и обратно в течение дня, сообщает пресс-служба админисрации города.