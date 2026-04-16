В Хабаровске пустят дополнительные троллейбусы в Родительский день

Город усилит транспорт к Новому Матвеевскому кладбищу 21 апреля.

В Хабаровске в Родительский день, 21 апреля, на линию выйдут дополнительные троллейбусы с автономным ходом. Их запустят, чтобы горожанам было проще добраться до Нового Матвеевского кладбища и обратно в течение дня, сообщает пресс-служба админисрации города.

Как отмечают в транспортных службах города, движение будет организовано с учётом традиционного увеличения пассажиропотока в этот день. Дополнительные рейсы помогут снизить нагрузку на основной маршрут и сделать поездки более равномерными и предсказуемыми.

Часть рейсов будет следовать с заездом до троллейбусного депо — это связано с особенностями маршрута и графика движения.

Помимо троллейбусов, для пассажиров сохранится и автобусный маршрут № 108 «Автовокзал — Заозёрное», который также заходит на кладбище.

Возможны небольшие отклонения от расписания из-за дорожной обстановки. Актуальную информацию можно уточнить в диспетчерской службе «ХМНИЦ» или через онлайн-сервисы отслеживания транспорта.