Компания ASTON переходит на отечественную платформу производства ПО «Сфера»

ИТ-компания ASTON приобрела лицензии на отечественную платформу производства ПО «Сфера» (ИТ-холдинг Т1).

ИТ-компания ASTON приобрела лицензии на отечественную платформу производства ПО «Сфера» (ИТ-холдинг Т1), как альтерантива других зарубежных сервисов для управления разработкой. Переход реализован в рамках внутренней стратегии импортозамещения.

Компания использует ключевые модули платформы для проектирования и управления разработкой. Сфера. Архитектура — для автоматизации архитектурной функции, Сфера. Реестр API — для проектирования и хранения API, Сфера. Задачи — для управления проектами, Сфера. Знания — для хранения корпоративной информации, Сфера. Пульс — для оперативной отчетности. В состав решения вошли инструменты для совместной работы над кодом, проверки качества и для тестирования ПО — Сфера. Код, Сфера. Фунциональное тестирование и другие. Также в платформу встроены ИИ-агенты.

Сферой будут пользоваться 2 500 сотрудников компании. Решение объединило команды в единой системе и упростило процессы разработки ПО.

«Переход ASTON на отечественную платформу демонстрирует зрелость российского рынка ИТ-решений», — отметил Василий Саутин, коммерческий директор по продуктам вендора НОТА (входит в ИТ-холдинг Т1).

«Для нас переход на новое решение — это не просто замена инструментов, а возможность по-новому выстроить процессы разработки. Как ИТ-компания, мы не можем позволить себе компромиссы в надежности и функциональности. При этом для нас важны и встроенные ИИ-функции в платформе», — подтвердил представитель ASTON.