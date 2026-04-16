В Красноярске начался капремонт фасадов домов

«Так, фасады домов на Партизана Железняка будут навесными. Это позволит улучшить как внешний вид четырёхэтажек, так и их технические характеристики — такие фасады делают дома более теплыми. Дом на Красрабе, 102 тоже утеплят со стороны двора. Это здание историческое и имеет разные фасады — со стороны улицы более нарядные, со стороны двора — менее. Сейчас специалисты проводят работы по утеплению и устройству навесных конструкций во дворе. При наступлении стабильно теплой погоды оштукатурят и покрасят внешний фасад, сохранив все элементы, — рассказывают в мэрии. — Дома по улицам Обороны, 2б и Ленина, 127 являются объектами культурного наследия. Для организации работ на них региональный фонд капремонта получил субсидию из бюджета Красноярска, так как их стоимость в связи с особым статусом превышала установленную законом предельную цену ремонта».