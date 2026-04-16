В Красноярске начался капремонт фасадов домов

В Красноярске подрядчики приступили к капитальному ремонту фасадов на 57 многоэтажках, сообщили в департаменте городского хозяйства.
На 31 домах устанавливают строительные леса, а по 13 адресам стартовали основные работы: на ул. Партизана Железняка, 8а , 12, 12а; ул. Горького, 19 и 6а; пр. Мира 91а; пер. Водомётный, 2; пр. имени газеты «Красноярский рабочий», 42, 104, 106, 155, 179, 185а.
Работы организует региональный фонд капитального ремонта. Каждый дом обследован, оформлены необходимые документы.
«Так, фасады домов на Партизана Железняка будут навесными. Это позволит улучшить как внешний вид четырёхэтажек, так и их технические характеристики — такие фасады делают дома более теплыми. Дом на Красрабе, 102 тоже утеплят со стороны двора. Это здание историческое и имеет разные фасады — со стороны улицы более нарядные, со стороны двора — менее. Сейчас специалисты проводят работы по утеплению и устройству навесных конструкций во дворе. При наступлении стабильно теплой погоды оштукатурят и покрасят внешний фасад, сохранив все элементы, — рассказывают в мэрии. — Дома по улицам Обороны, 2б и Ленина, 127 являются объектами культурного наследия. Для организации работ на них региональный фонд капремонта получил субсидию из бюджета Красноярска, так как их стоимость в связи с особым статусом превышала установленную законом предельную цену ремонта».
Напомним, в этом году субсидию из бюджета города также смогут получить управляющие компании для организации работ по капремонту фасадов в рамках подготовки к 400-летию Красноярска. ЕЕ по конкурсу выделят на ремонт фасадов домов, расположенных в исторической части города и вдоль крупных магистральных улиц, где фасады невозможно обновить в рамках региональной программы капремонта.
