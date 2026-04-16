Омичам назвали условия для досрочного выхода на пенсию

Как напомнили в четверг, 16 апреля 2026 года, в Социальном фонде России по Омской области, женщины со стажем 37 лет и мужчины со стажем 42 года могут уйти на заслуженный отдых на два года раньше пенсионного возраста.

Источник: РИА "Новости"

Досрочный выход на пенсию оформляется по заявлению — за месяц до наступления права на страховую пенсию. Подать такое заявление можно на портале госуслуг или в клиентской службе Соцфонда.

Проверить свой стаж можно заранее, заказав выписку о состоянии индивидуального лицевого счета (ИЛС) на госуслугах, либо заблаговременно обратиться в клиентскую службу с документами для назначения пенсии.

Добавим, как отмечалось ранее, в длительный страховой стаж включаются периоды работы и (или) иной деятельности на территории России, за которые уплачивались страховые взносы. Нестраховые периоды (уход за ребенком до 1,5 лет или престарелым, получение пособия по безработице и т. д.) в стаж, дающий право на досрочный выход на пенсию, не входят.

Также в длительный стаж засчитывается служба в армии по призыву, а участие в специальной военной операции во время прохождения военной службы или пребывания в добровольческом формировании засчитываются в двойном размере.