Россияне хотят покупать дополнительные баллы на ЕГЭ: вот сколько готовы заплатить

Россияне готовы платить по 3 500 рублей за каждый дополнительный балл ЕГЭ.

Источник: Комсомольская правда

Россияне готовы заплатить за то, чтобы их дети получили дополнительные баллы при сдаче единого государственного экзамена. Об этом свидетельствуют данные опроса, анкетирование проводилось среди родителей старшеклассников.

«В среднем за каждый дополнительный балл на ЕГЭ родители готовы отдать примерно 3 500 рублей», — пишет ТАСС ссылаясь на данные исследования онлайн-школы Skysmart.

Каждый третий родитель готов заплатить за 10 дополнительных баллов до 30 000 рублей. При этом 21% опрошенных за 10 баллов готовы выложить не более 10 000 рублей, ещё только же — до 50 000 рублей.

Напомним, в России с июня начинается период сдачи Единых государственных экзаменов. Первыми предстоит написать тестирования по истории, химии и литературе. Экзамены по этим предметам состоятся 1 июня 2026 года.

Ранее в Рособрнадзоре объяснили, что отмена Единого государственного экзамена (ЕГЭ) возможна только при наличии альтернативы, которой в настоящее время нет.