Красноярец украл у сожительницы украшения на 353 тысячи рублей — его ждет суд

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Красноярские полицейские раскрыли кражу ювелирных изделий общей стоимостью около 353 тысяч рублей и вернули часть похищенного владелице.

Источник: НИА Красноярск

В апреле в полицию обратилась женщина 1993 года рождения, сообщившая о пропаже колье с бриллиантами, кольца и серег из ее квартиры. Подозрение пало на ее бывшего сожителя.

Сотрудники полиции установили местонахождение мужчины и задержали его. Выяснилось, что он проник в квартиру в отсутствие хозяйки, находившейся в больнице, похитил украшения и сдал их в ломбард, а вырученные деньги потратил.

Правоохранителям удалось изъять колье стоимостью более 300 тысяч рублей и вернуть его потерпевшей. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Кража», предусматривающей до шести лет лишения свободы, сообщили в МВД по Красноярскому краю.