Семья из Большой Мурты награждена медалью ордена «Родительская слава»

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении Юлии и Михаила Скаскевич из Большемуртинско-Сухобузимского округа. Супруги удостоены медали за заслуги в укреплении семейных ценностей и воспитании детей.
Михаил трудится на Красноярском алюминиевом заводе, Юлия — врач ультразвуковой диагностики в Большемуртинской районной больнице. В семье растут пять дочерей. Старшая уже студентка СФУ, три девочки учатся в школе, младшая ходит в детский сад.
Супруги не раз получали грамоты и благодарности за профессиональную работу и активную жизненную позицию. В пандемию Юлия работала в «красной зоне», а в 2022 году вся семья помогала восстанавливать детский сад после пожара. Девочки успешны в учёбе и спорте, увлекаются рисованием, музыкой, игрой на гитаре и волонтёрством.
Скаскевичи — пример любви, трудолюбия и семейного счастья. Их награждение — часть нацпроекта «Семья», который поддерживает многодетные семьи и формирует отношение к большой семье как к ценности и основе будущего страны.
