ПВЗ маркетплейсов могут закрыться на 90 дней за серьезное нарушение в работе: о чем речь

Пункты выдачи заказов (ПВЗ) маркетплейсов, которые расположены в жилых домах, могут по суду закрыться на срок до 90 дней за нарушение норматива шума при разгрузке посылок. Об этом со ссылкой на ряд постановлений суда сообщает РИА Новости.
В частности, подобный случай произошел в Москве, где разгрузка шла в ночное время. Позже в суде после жалоб жильцов предприниматель заявил, что не определяет время приезда товара. Однако суд указал, что он не предпринял всех мер. В итоге ПВЗ закрыли на 30 суток.
Отмечается, что по российскому законодательству за подобные нарушения не только приостановка деятельности, но и штраф.
Ранее глава российского кабинета министров Михаил Мишустин заявил, что российские маркетплейсы обяжут отображать одинаковые цены для всех покупателей, независимо от того, каким способом оплаты те предпочитают или имеют возможность воспользоваться.
До этого крупные российские банки выступили против привязки скидок на маркетплейсах к определенным платежным системам, указав, что такая практика вводит покупателей в заблуждение и ограничивает их выбор.