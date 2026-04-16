Захоронения участников СВО приведут в порядок в Советской Гавани

В Советской Гавани приведут в порядок захоронения участников специальной военной операции. Благоустройство сектора кладбища запланировано на пятницу, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Жителей Советской Гавани приглашают присоединиться к уборке на территории кладбища в районе аллеи «Журавли». Сектор, на котором похоронены участники специальной военной операции, необходимо привести в порядок: расчистить от нерастаявшего снега, разровнять грунт, убрать скопившийся за зиму мусор.
— Мы видим, как благодаря усилиям неравнодушных жителей, волонтеров и сотрудников администрации, места захоронения наших Героев поддерживаются в достойном состоянии. Зимой это уборка снега, а с наступлением тепла — спил деревьев и обустройство дорожек. К сожалению, недавние погодные условия, связанные с продолжительным циклоном и сильным ветром, внесли свои коррективы. По моему поручению уже сформирован отряд волонтеров и неравнодушных граждан, которые наведут порядок в ближайшую пятницу, — отметил глава Советско-Гаванского района Дмитрий Чайка.
Работы по благоустройству запланированы на 17 апреля, начало в 10:00.
Дмитрий Чайка также объявил о старте на этой неделе капитального ремонта ведущей на кладбище дороги. Работы пройдут в рамках президентского национального проекта «Инфраструктура для жизни».
Напомним: в этом году по нацпроекту запланировано продолжение работ по обновлению дорожной сети в Советской Гавани. В порядок приведут 13 участков общей протяжённостью более 9 километров.