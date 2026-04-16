Минздрав назвал вирусы, которыми можно заразиться через воду

РИА Новости: через некипяченую воду можно заразиться ротовирусом и гепатитом А.

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Потребление некипяченой водопроводной воды может привести к попаданию в организм человека ротавирусов, норовирусов, вирусов гепатита А, рассказал журналистам главный внештатный эпидемиолог Минздрава РФ Роман Полибин.

«При потреблении некипяченой водопроводной воды в организм попадают различные вирусы (ротавирусы, норовирусы, вирусы гепатита А), бактерии (шигелл, патогенные штаммы кишечной палочки) и паразитарные агенты», — сказал эксперт.

Он добавил, что инфицирование через воду способно приводить к развитию кишечных инфекций с нарушением стула, рвотой, лихорадкой и быстрым развитием обезвоживания. Это особенно опасно для детей и лиц старшего возраст.

«При появлении жидкого стула три и более раз в сутки, рвоты, болей в животе или повышения температуры тела необходимо в кратчайшие сроки обратиться за медицинской помощью, поскольку самостоятельное применение противодиарейных препаратов без консультации врача опасно для здоровья», — заключил Полибин.