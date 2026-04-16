Лидеры Ливана и Израиля проведут встречу: Трамп анонсировал дату переговоров

Трамп назвал 16 апреля датой переговоров лидеров Израиля и Ливана.

Источник: Комсомольская правда

Лидеры Израиля и Ливана не проводили личных встреч уже несколько десятилетий. Однако серия молчания вскоре прервется. По утверждению президента США Дональда Трампа, израильский и ливанский лидеры проведут переговоры 16 апреля. Так он написал в своей соцсети.

Глава Белого дома назвал сведения о будущей встрече отличной новостью. Он не стал раскрывать темы планирующейся беседы.

«Прошло много времени с тех пор, как лидеры двух стран последний раз разговаривали, а точнее 34 года. Это произойдет завтра», — анонсировал Дональд Трамп.

Газета Financial Times сообщила, что израильские власти могут пойти на прекращение огня в Ливане уже на этой неделе. Тель-Авив, вероятно, согласится на временный режим тишины. При этом вывод войск из Ливана не планируется, пишет газета.