В Омске в школе № 162 сменился директор после жалоб родителей

Исполняющей обязанности директора назначили бывшего заместителя Маргариту Иванову.

Источник: Om1 Омск

С 15 апреля в школе № 162 в Ленинском округе Омска изменилось руководство. Это следует из данных ЕГРЮЛ.

Исполняющей обязанности директора назначена Маргарита Иванова. Ранее она работала заместителем руководителя учебного заведения.

До кадровых изменений школой руководила Ирина Чубарева. При этом на официальном сайте образовательного учреждения она по-прежнему указана как директор.

Ранее родители учеников школы № 162 жаловались в городских пабликах на организацию питания. Также в соцсетях появлялись сообщения о состоянии туалетов в учебном заведении.