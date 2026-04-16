За неделю в Красноярском крае пострадали от клещей 29 человек

Холодная весна не повлияла на активность клещей в Красноярском крае. Они продолжают нападать на людей. 16 апреля в Роспотребнадзоре по Красноярскому краю сообщили, что за прошедшую неделю от паразитов пострадали 29 жителей, среди которых 11 детей.
Всего с начала сезона 2026 года к медикам обратились за помощью 60 жителей края, в 21 случае родители привели детей.
География нападений в регионе расширяется. Клещи сейчас активны в Красноярске, а также в Индринско-Краснотуранском, Шушенском, Ермаковском, Каратузском, Курагинском, Балахтинско-Новоселовском, Абанском и Ужурском округах.
Специалисты советуют во время отдыха на природе и работы на дачных участках пользоваться репеллентами и осматривать себя себя и своих питомцев каждые 20−30 минут.