Нижегородцам упростили запись в детские сады через «Госуслуги»

В Нижегородской области усовершенствовали электронный сервис записи детей в дошкольные учреждения на портале «Госуслуги». Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства. После перехода региона на новую систему комплектации детсадов интерактивная форма заявления была доработана: теперь она исключает ошибки при заполнении и позволяет родителям полностью отказаться от визитов в МФЦ или управления образования.
Обновлённый сервис учитывает все льготные категории, включая семьи участников СВО, и позволяет выбрать специфику группы — от общеразвивающей до оздоровительной. По словам министра цифрового развития региона Александра Синелобова, данные из электронных заявок теперь передаются в региональную очередь мгновенно. Пользователи также могут прикреплять сканы документов или указывать реквизиты бумажных справок для автоматической проверки льгот.
Все уведомления о движении очереди и итоговом зачислении приходят в личный кабинет пользователя в режиме реального времени. Для подачи заявки родителям достаточно иметь подтверждённую учётную запись на портале и заполнить форму в разделе «Образование».
Ранее сообщалось, что нижегородцы смогут подтверждать льготы через MAX.