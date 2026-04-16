Нижегородцам упростили запись в детские сады через «Госуслуги»

В Нижегородской области усовершенствовали электронный сервис записи детей в дошкольные учреждения на портале «Госуслуги». Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства. После перехода региона на новую систему комплектации детсадов интерактивная форма заявления была доработана: теперь она исключает ошибки при заполнении и позволяет родителям полностью отказаться от визитов в МФЦ или управления образования.