Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нижегородцам упростили запись в детские сады через «Госуслуги»

Благодаря обновлению системы родители могут подать заявление за пару минут, выбрав льготы и подходящую направленность группы онлайн.

В Нижегородской области усовершенствовали электронный сервис записи детей в дошкольные учреждения на портале «Госуслуги». Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства. После перехода региона на новую систему комплектации детсадов интерактивная форма заявления была доработана: теперь она исключает ошибки при заполнении и позволяет родителям полностью отказаться от визитов в МФЦ или управления образования.

Обновлённый сервис учитывает все льготные категории, включая семьи участников СВО, и позволяет выбрать специфику группы — от общеразвивающей до оздоровительной. По словам министра цифрового развития региона Александра Синелобова, данные из электронных заявок теперь передаются в региональную очередь мгновенно. Пользователи также могут прикреплять сканы документов или указывать реквизиты бумажных справок для автоматической проверки льгот.

Все уведомления о движении очереди и итоговом зачислении приходят в личный кабинет пользователя в режиме реального времени. Для подачи заявки родителям достаточно иметь подтверждённую учётную запись на портале и заполнить форму в разделе «Образование».

Ранее сообщалось, что нижегородцы смогут подтверждать льготы через MAX.