Белорусский кардиолог сказал, почему грудную жабу стало тяжелее распознать

Директор Республиканского научно-практического центра «Кардиология», главный внештатный кардиолог Министерства здравоохранения Андрей Пристром объяснил БелТА, почему классическая грудная жаба проявляется только в 15% случаев.
По словам специалиста, картина болезни сердца сильно изменилась на современном этапе. Пристром привел пример:
«Есть классическая стенокардия, которая известна уже более 150 лет. Грудная жаба ее называют. И она расписана во всей литературе. Но на сегодня только у 15% людей с ишемией миокарда проявляется эта классическая картина».
В связи с этим кардиолог дал совет прислушиваться к себе и своим ощущениям. А показатель для врачей по состоянию человека здесь и сейчас — его электрокардиограмма сердца:
«Она может измениться в течение пяти минут. Вчера она у него была хорошая, а сегодня у человека появился дискомфорт, слабость, недомогание, одышка, что-то не так пошло при обычных обстоятельствах. И только с ЭКГ мы будем понимать, сердце это или нет».
Также Андрей Пристром заметил, что у некоторых людей так снижен болевой порог, что инфаркт миокарда, пневмония или другие острые состояния проходят у них бессимптомно.
«Это пациенты с сахарным диабетом, люди старше 70 лет и те, которые злоупотребляют алкоголем либо другими психоактивными веществами. У них боль может отсутствовать вообще», — привел примеры Пристром.
