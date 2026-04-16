Женился на 16-летней и был изгнан из США: биография Чарли Чаплина, которую скрывали годами

Чарли Чаплин был женат четыре раза, и у него родилось двенадцать детей, но один умер через три дня. Его супругами становились актрисы Милдред Харрис (ей 16−17, ему 29), Лита Грей (ей было 16, ему 35) и Полетт Годдар (уже совершеннолетняя). Многие из них встречались с актёром ещё несовершеннолетними, что вызывало скандалы. Лита Грей обвинила звезду в совращении — по её словам, Чаплин женился на ней в 1924 году в Мексике, только чтобы избежать тюрьмы. Последней женой стала Уна О’Нил, дочь драматурга Юджина О’Нила. На момент знакомства ей было 18, а Чаплину — 54 года. Девушка отказалась от актёрской карьеры ради семьи, у пары родилось восемь детей. Отец Уны разорвал с дочерью все отношения из-за этого брака.