Омский педиатр призывала жителей региона беречь своих детей от стресса

Негативные эмоции способны вызвать у детей гипертонию, диабет, сердечно-сосудистые патологии и аутоиммунные заболевания.

Источник: Комсомольская правда

Глава детского отделения Калачинской ЦРБ Людмила Реттих настоятельно рекомендует омичам беречь нервную систему собственных детей от длительного воздействия негативных эмоций. Советы врача-педиатра публикует минздрав Омской области.

«Постоянное нервное напряжение вызывает повышенную выработку кортизола, гормона стресса, который негативно сказывается на работе всех органов и систем детского организма. Особенно опасен хронический стресс, когда ребенок постоянно находится в состоянии тревоги и беспокойства. Длительное воздействие негативных эмоций способно привести к таким серьезным заболеваниям, как гипертония, диабет второго типа, сердечно-сосудистые патологии и аутоиммунные заболевания», — цитирует Людмилу Реттих телеграм-канал «Минздрав Омской области».

Врач также дает простые рекомендации, которые помогут защитить ребенка от стресса. Для начала надо создать дома атмосферу спокойствия и поддержки, а чрезмерной критики и наказания ребенка надо избегать. Стоит мягко ограничить время «общения» ребенка с гаджетами и компьютером — это снизит уровень информационного и эмоционального перегруза. А вот совершать прогулки вместе с детьми надо как можно чаще: это нехитрое занятие помогает почти полностью снять стрессовое напряжение. Ну и главное, что необходимо омским родителям — это доверительные отношения с ребенком: «общайтесь, интересуйтесь его проблемами и успехами, чтобы ваш ребенок чувствовал поддержку и понимание», — рекомендует доктор Реттих.