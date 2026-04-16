Омский педиатр призывала жителей региона беречь своих детей от стресса

Глава детского отделения Калачинской ЦРБ Людмила Реттих настоятельно рекомендует омичам беречь нервную систему собственных детей от длительного воздействия негативных эмоций. Советы врача-педиатра публикует минздрав Омской области.
«Постоянное нервное напряжение вызывает повышенную выработку кортизола, гормона стресса, который негативно сказывается на работе всех органов и систем детского организма. Особенно опасен хронический стресс, когда ребенок постоянно находится в состоянии тревоги и беспокойства. Длительное воздействие негативных эмоций способно привести к таким серьезным заболеваниям, как гипертония, диабет второго типа, сердечно-сосудистые патологии и аутоиммунные заболевания», — цитирует Людмилу Реттих телеграм-канал «Минздрав Омской области».
Врач также дает простые рекомендации, которые помогут защитить ребенка от стресса. Для начала надо создать дома атмосферу спокойствия и поддержки, а чрезмерной критики и наказания ребенка надо избегать. Стоит мягко ограничить время «общения» ребенка с гаджетами и компьютером — это снизит уровень информационного и эмоционального перегруза. А вот совершать прогулки вместе с детьми надо как можно чаще: это нехитрое занятие помогает почти полностью снять стрессовое напряжение. Ну и главное, что необходимо омским родителям — это доверительные отношения с ребенком: «общайтесь, интересуйтесь его проблемами и успехами, чтобы ваш ребенок чувствовал поддержку и понимание», — рекомендует доктор Реттих.