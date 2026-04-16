Омский педиатр призывала жителей региона беречь своих детей от стресса

Врач также дает простые рекомендации, которые помогут защитить ребенка от стресса. Для начала надо создать дома атмосферу спокойствия и поддержки, а чрезмерной критики и наказания ребенка надо избегать. Стоит мягко ограничить время «общения» ребенка с гаджетами и компьютером — это снизит уровень информационного и эмоционального перегруза. А вот совершать прогулки вместе с детьми надо как можно чаще: это нехитрое занятие помогает почти полностью снять стрессовое напряжение. Ну и главное, что необходимо омским родителям — это доверительные отношения с ребенком: «общайтесь, интересуйтесь его проблемами и успехами, чтобы ваш ребенок чувствовал поддержку и понимание», — рекомендует доктор Реттих.