В Ванинском районе направили более 1,5 млрд рублей на развитие

В 2026 году в районе планируется благоустройство «Семейного парка» и площади Мира с флагштоками высотой, позволяющей видеть их с Сахалина. На эти цели выделено 350 миллионов рублей. В поселке Токи строится социально-культурный центр за счет президентской единой субсидии. На ремонт дорог направят более 400 миллионов рублей — в десять раз больше, чем в 2023 году. Начат световой мастер-план с архитектурной подсветкой зданий.