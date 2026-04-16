В Ванинском районе направили более 1,5 млрд рублей на развитие

В Ванинском районе Хабаровского края в 2025 году на развитие территории направлено более полутора миллиардов рублей. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
По данным пресс-службы губернатора и правительства Хабаровского края, в районе проведен капитальный ремонт школы в поселке Октябрьский, в школе № 2 Ванино возведен модульный спортивный зал площадью почти 300 квадратных метров. За счет районного бюджета отремонтирован спортивно-досуговый центр для людей с ограниченными возможностями.
В рамках национальных проектов «Семья» и «Инфраструктура для жизни» открыта модельная библиотека, благоустроен сквер воинам-интернационалистам. Завершено строительство трех жилых домов — ключи от квартир получили молодые семьи педагогов. Также реализованы проекты по модернизации объектов ЖКХ.
В 2026 году в районе планируется благоустройство «Семейного парка» и площади Мира с флагштоками высотой, позволяющей видеть их с Сахалина. На эти цели выделено 350 миллионов рублей. В поселке Токи строится социально-культурный центр за счет президентской единой субсидии. На ремонт дорог направят более 400 миллионов рублей — в десять раз больше, чем в 2023 году. Начат световой мастер-план с архитектурной подсветкой зданий.
