В Биробиджане игра на телефоне обернулась жещинам потерей 4,5 млн

В Биробиджане три жительницы областного центра стали жертвами мошенников, действовавших под видом инвестиционных консультантов. Общий ущерб составил почти 4,5 миллиона рублей.
Как сообщили в МО МВД России «Биробиджанский», всё началось с мобильной игры. Одна из пострадавших увидела на экране рекламу о якобы государственной программе выплат, привязанных к дате рождения. Женщина ввела данные, после чего с ней связалась неизвестная, представившаяся «Викторией», и передала разговор «консультанту».
Дальше схема перешла в мессенджеры. Женщине прислали ссылку на «инвестиционную платформу» и подробно объяснили, как покупать акции. Визуально счёт рос, что усиливало доверие. Деньги предлагали вносить через банкомат — якобы так безопаснее и быстрее.
Поверив «системе заработка», женщина перевела на указанные счета более 2 миллионов рублей. Затем «консультант» сообщил, что для вывода прибыли необходимо оплатить налог и привлечь доверенных лиц.
В процесс оказались вовлечены ещё две женщины — подруга и родственница. Они предоставили свои счета и перевели 170 тысяч и 127 тысяч рублей, а также кредитные средства на сумму свыше 2 миллионов рублей.
После очередного требования открыть новый счёт связь с «консультантом» оборвалась. Позже выяснилось, что злоумышленники получили доступ и к аккаунту потерпевшей на портале «Госуслуги».
Возбуждены уголовные дела по статьям о мошенничестве и неправомерном доступе к компьютерной информации. Расследование продолжается.