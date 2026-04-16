После тёплого дня ещё один вечер тумана: прогноз погоды в Калининграде и области на 16 апреля

В четверг, 16 апреля, после по-весеннему тёплого дня в регионе ожидается похолодание. Такой прогноз опубликовали в телеграм-канале сообщества «Погода и метеоявления в Калининградской области».
Утром воздух прогреется от +2…+4 градусов на восходе до +7…+10 к полудню, на побережье — до +4…+7. В Калининграде и на западе области будет малооблачно, на востоке — с прояснениями. Туман, как ожидается, быстро рассеется, хотя у моря может задержаться дольше.
Днём температура в регионе поднимется до +10…+12 градусов. На западе ожидается +7…+10, у побережья — +5…+8. На востоке — в Гусевском, Краснознаменском, Озёрском, Черняховском и Нестеровском районах — местами возможны небольшие кратковременные дожди.
К вечеру в области начнёт холодать: на закате будет около +7…+9 градусов, к полуночи — уже +1…+3. Синоптики предупреждают о дымке и тумане, местами сильном — видимость в отдельных районах может упасть ниже 200 метров.
В течение суток будет дуть преимущественно северо-западный ветер. Ночью, утром и вечером он будет слабым или умеренным, днём усилится до 3−10 м/с с порывами до 11−12 м/с.
15 апреля Калининградскую область накрыл густой туман. Видимость на дорогах упала до 500−1000 метров.