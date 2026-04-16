Как в Крыму ветеранам СВО оплачивают проезд до реабилитационных центров

«С начала 2026 года за оформлением талонов на бесплатный проезд обратилось 50% всех ветеранов, подавших заявку лечение в реабилитационные центры СФР. Эта форма оплаты проезда введена в дополнение к механизму компенсации расходов на дорогу, при котором ветеран СВО сначала оплачивает поездку самостоятельно, а затем региональное отделение компенсирует ему потраченные средства», — сказано в сообщении.
Талоны на бесплатные проездные билеты оформляются одновременно с одобрением заявки на лечение. Участник СВО может выбрать удобный способ оплаты проезда: компенсация или талон. Новый вариант доступен по заявлениям, поданным с 2026 года, уточнили в СФР.
«Подать заявление на санаторно-курортное лечение или медицинскую реабилитацию демобилизованные участники спецоперации могут: дистанционно через портал Госуслуг, лично в клиентских службах Отделения СФР по Республике Крым, а также в офисах МФЦ. Решение по нему принимается в течение 2 двух рабочих дней. Услуга доступна демобилизованным участникам СВО, имеющим статус ветерана боевых действий», — добавили в сообщении.
Кроме того, с 2026 года близкие родственники ветеранов СВО могут бесплатно сопровождать их на лечение, если это предусмотрено медицинскими показаниями или при установлении I группы инвалидности. Расходы на проезд, проживание и питание сопровождающего также обеспечивает соцфонд, подчеркнули специалисты.
«Сегодня путевки выдаются в 12 ребцентров в Астраханской, Московской, Владимирской, Саратовской, Кировской, Волгоградской, Тюменской, Кемеровской, Томской и Омской областях, а также в Краснодарском крае и Республике Хакасии. Здравницы оборудованы современной техникой и обладают полным набором ресурсов для качественного лечения и восстановления», — рассказали в республиканском Отделении СФ России.
Ранее сообщалось, что Госдума приняла в первом чтении законопроект, направленный на усиление мер соцподдержки бойцов Росгвардии и их близких. Речь о бесплатном проезде родственников к месту, где проходит лечение получивший ранение сотрудник ведомства.