Как в Крыму ветеранам СВО оплачивают проезд до реабилитационных центров

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр — РИА Новости Крым. В Крыму 50 процентов ветеранов спецоперации получают талоны на бесплатный проезд до центров реабилитации и обратно. Об этом сообщили в республиканском Отделении СФР.

Источник: РИА "Новости"

«С начала 2026 года за оформлением талонов на бесплатный проезд обратилось 50% всех ветеранов, подавших заявку лечение в реабилитационные центры СФР. Эта форма оплаты проезда введена в дополнение к механизму компенсации расходов на дорогу, при котором ветеран СВО сначала оплачивает поездку самостоятельно, а затем региональное отделение компенсирует ему потраченные средства», — сказано в сообщении.

Талоны на бесплатные проездные билеты оформляются одновременно с одобрением заявки на лечение. Участник СВО может выбрать удобный способ оплаты проезда: компенсация или талон. Новый вариант доступен по заявлениям, поданным с 2026 года, уточнили в СФР.

«Подать заявление на санаторно-курортное лечение или медицинскую реабилитацию демобилизованные участники спецоперации могут: дистанционно через портал Госуслуг, лично в клиентских службах Отделения СФР по Республике Крым, а также в офисах МФЦ. Решение по нему принимается в течение 2 двух рабочих дней. Услуга доступна демобилизованным участникам СВО, имеющим статус ветерана боевых действий», — добавили в сообщении.

Кроме того, с 2026 года близкие родственники ветеранов СВО могут бесплатно сопровождать их на лечение, если это предусмотрено медицинскими показаниями или при установлении I группы инвалидности. Расходы на проезд, проживание и питание сопровождающего также обеспечивает соцфонд, подчеркнули специалисты.

«Сегодня путевки выдаются в 12 ребцентров в Астраханской, Московской, Владимирской, Саратовской, Кировской, Волгоградской, Тюменской, Кемеровской, Томской и Омской областях, а также в Краснодарском крае и Республике Хакасии. Здравницы оборудованы современной техникой и обладают полным набором ресурсов для качественного лечения и восстановления», — рассказали в республиканском Отделении СФ России.

Ранее сообщалось, что Госдума приняла в первом чтении законопроект, направленный на усиление мер соцподдержки бойцов Росгвардии и их близких. Речь о бесплатном проезде родственников к месту, где проходит лечение получивший ранение сотрудник ведомства.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше