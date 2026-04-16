Верховный суд оправдал жителя Башкирии, осужденного за педофилию

Верховный суд РФ отменил приговор и полностью оправдал жителя Башкирии Дениса Голова, осужденного за педофилию. Он рассказал, что стал жертвой оговора со стороны бывшей жены, которая хотела завладеть его квартирой.
Основанием для возбуждения дела послужила видеозапись, которую супруга сделала в ванной. На кадрах дочь забегает к отцу во время мытья. Суд первой инстанции признал мужчину виновным и приговорил к 12,5 годам колонии. В апелляции один из судей заметил, что на записи видно, как он прикрывается при виде ребенка, однако коллегия оставила приговор без изменений.
Голов утверждает, что бывшая жена сфабриковала доказательства. По его словам, она неоднократно требовала переписать на нее квартиру, оформленную на его мать. Получив отказ, женщина решила избавиться от мужа.
— Я говорю: «Ты что, снимала, что ли?» Она говорит: «Вот ты и попался!». Против меня возбудили уголовное дело, что я открыто демонстрирую своей дочери половые органы, — рассказал мужчина в беседе с РЕН ТВ.
Пока он находился в заключении, бывшая супруга поселилась в его квартире, сменила замки и установила там камеры видеонаблюдения. Верховный суд не нашел в действиях Голова состава преступления и вынес оправдательный приговор. Теперь оправданный мужчина намерен подать заявление против бывшей супруги.
