Трое погибли при ударе США по судну наркоторговцев в Тихом океане

Южное командование ВС США сообщило об ударе по судну с наркотиками.

Источник: Комсомольская правда

США нанесли новый удар по судну, которое якобы использовалось для перевозки наркотиков. Это произошло в восточной части Тихого океана. Об этом информирует Южное командование вооруженных сил США.

«По приказу главы Южного командования Фрэнсиса Донована объединенная оперативная группа “Южное копье” нанесла 15 апреля летальный удар по судну. Разведка подтвердила, что судно шло вдоль известных маршрутов контрабанды наркотиков в восточной части Тихого океана и использовалось для наркотрафика», — сказано в релизе, который пресс-служба ведомства разместила в социальной сети Х.

Сообщается, что при этом погибли три человека.

Накануне сообщалось, что военные США 13 апреля нанесли удар по катеру, который, по данным разведки, был якобы задействован в операциях по наркотрафику в восточной части Тихого океана. В результате этого удара погибли два человека.

Пентагон уже несколько месяцев проводит подобные акции. Так, 18 декабря были уничтожены два судна.

