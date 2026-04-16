Трамп: Израиль и Ливан проведут переговоры в четверг

— Мы пытаемся создать небольшую передышку между Израилем и Ливаном. Прошло уже много времени с тех пор, как два лидера разговаривали, около 34 лет. Это произойдет завтра, — написал американский лидер в своем блоге в социальной сети Truth Social.
До этого западные СМИ писали, что Трамп изменил свою позицию о включении Ливана в план двухнедельного перемирия с Ираном после разговора по телефону с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.
Официальный представить МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что Москва осуждает израильскую атаку на Ливан 8 апреля, которая привела к жертвам среди мирного населения. Она отметила, что действия Израиля ставят под угрозу переговоры на Ближнем Востоке и повышают риски масштабной вооруженной конфронтации.
8 апреля канал Al Hadath сообщил, что израильская армия нанесла авиаудары по нескольким населенным пунктам около города Тир. В селении Эль-Калиля целью бомбардировки стала машина скорой помощи.