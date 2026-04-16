Свыше 3,5 млн туристов планирует принять Иркутская область к 2036 году

IrkutskMedia, 16 апреля. Губернатор Иркутской области во время ежегодного послания Законодательному собранию региона поднял тему туризма. По словам главы области, в условиях внешнего давления и снижения доходов от традиционных сырьевых отраслей эта сфера сстановится одним из источников роста региональной экономики.
«В этой сфере накопилось немало проблем, и мы обязаны смотреть правде в глаза и адекватно реагировать. Человеческая беспечность обернулась тяжелейшей трагедией на Байкале с участием китайских туристов. Мы приносим свои глубочайшие соболезнования родным и близким погибших. Этот случай — чрезвычайно серьёзный урок», — отметил губернатор.
По его словам, поручения ответственным ведомствам и структурам по ужесточению контроля за перевозками и состоянием инфраструктуры в туристических зонах даны, вопрос стоит на особом контроле.
По данным Агентства по туризму, в 2025 году регион посетили более 2 млн туристов. К 2036 году в области планируют принимать свыше 3,5 ммлн гостей.
«Однако для этого необходимо менять качество инфраструктуры и работать над сервисом. По национальному проекту “Туризм и гостеприимство” на текущий трехлетний период до 2027 года региону выделено более 1 млрд рублей. Поддержку получили предприниматели, создающие новую современную инфраструктуру, и организаторы известных и популярных Ёрдынских игр», — заключил глава региона.
Напомним, что с начала 2026 года турпоток иностранцев в России вырос на 33%, сообщает пресс-служба МВД России. По данным ведомства, больше всего иностранных туристов приезжали в Москву, Санкт-Петербург, Мурманскую область, Иркутскую область и Приморский край.
В этом году Байкал вошёл в тройку самых популярных направлений для весеннего отдыха.