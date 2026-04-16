«Азовцы»* не смогли обжаловать приговор за обстрелы Мариуполя в кассации

Боевики спецназа организации «Азов»* не смогли обжаловать обвинительный приговор в Верховном суде РФ. Длительные сроки заключения они получили за артобстрелы Мариуполя и его пригорода весной 2022 года. Об этом со ссылкой на суд сообщает ТАСС.