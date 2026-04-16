«Азовцы»* не смогли обжаловать приговор за обстрелы Мариуполя в кассации

Боевики спецназа организации «Азов»* не смогли обжаловать обвинительный приговор в Верховном суде РФ. Длительные сроки заключения они получили за артобстрелы Мариуполя и его пригорода весной 2022 года. Об этом со ссылкой на суд сообщает ТАСС.
«Верховный суд, рассмотрев кассационную жалобу одного из осужденных, признал приговор Верховного суда Донецкой Народной Республики законным и обоснованным», — говорится в сообщении.
Ранее десять боевиков «Азова»* осудили за удары по Мариуполю. Все они получили от 26 до 27 лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима.
Позже российский суд приговорил четверых боевиков Вооруженных сил Украины к тюрьме на срок от 14 до 15 лет за обстрел мирных жителей в Суджанском районе Курской области.
*запрещённая на территории России террористическая организация.