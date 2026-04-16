На острове Татышев к лету подготовят четыре пляжа

В Красноярске на острове Татышев к летнему сезону обустроят четыре зоны отдыха у воды. Пляжи оборудуют на заливе Стрелка, озерах Зеркальное и Тихое, а также в районе Октябрьского моста. Для обеспечения безопасности на этих территориях организуют дежурство спасателей и установят специальные посты. В настоящее время объявлен тендер на оказание соответствующих услуг. Начальная стоимость контракта составляет более 7,7 млн рублей. Согласно документации, на пляжах планируется разместить четыре спасательных поста. Наиболее крупные будут работать в районе Октябрьского моста и на заливе Стрелка — там предусмотрено до 6 и 8 спасателей соответственно. На озере Зеркальное будут дежурить 5 специалистов, а на озере Тихое — один спасатель. Ежегодно к летнему сезону мы подготавливаем четыре зоны отдыха у воды: залив Стрелка, озеро Зеркальное, озеро Тихое и пляж в районе Октябрьского моста. На этих территориях организуется дежурство спасателей, устанавливается необходимое спасательное оборудование, — рассказала пресс-секретарь Татышев-парка Владимира Попова. При этом окончательное решение о разрешении купания будет принято позже. В пресс-службе уточнили, что допуск к купанию возможен только после получения санитарно-эпидемиологического заключения Роспотребнадзора по итогам проверки качества воды.